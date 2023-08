Exposição do fotojornalista Henrique de Carvalho Dias em Abiúl

Henrique de Carvalho Dias reúne fotos numa exposição denominada "Viagem do Tempo", na vila de Abiúl, entre 5 e 14 de Agosto.

A vila de Abiúl vai organizar, no fim-de-semana de 5 e 6 de Agosto, um festival taurino que vai ser valorizado com uma exposição do fotojornalista Henrique de Carvalho Dias. A inauguração da exposição será no dia 5 mas poderá ser visitada até 14 de Agosto, na Galeria em frente às bilheteiras do Tauródromo Abiulente. Viagem no Tempo é o título da exposição em que poderão ser vistas 60 imagens vividas entre toureiros que já partiram e toureiros e forcados no activo.

Henrique de Carvalho Dias faz exposições em Abiúl desde o ano de 2016 até aos dias de hoje, com excepção dos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia. Estas exposições têm os apoios da Junta de Freguesia de Abiúl e do jornal O MIRANTE. Durante o dia da inauguração o autor fará a apresentação do seu mais recente livro: “Morante de la Puebla – O Rei dos Toureiros”.