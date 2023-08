Exposição fotográfica sobre Constância

A exposição de fotografia “Outros Tempos” foi inaugurada na terça-feira, 25 de Julho, na zona ribeirinha de Constância, junto ao Parque de Merendas. A mostra está em exibição até 15 de Agosto e pretende evidenciar as mudanças dos locais e das gentes do território através de 40 imagens, expostas alternadamente no período diurno. As fotografias pertencem ao espólio do Arquivo Municipal de Constância que desafiou o fotógrafo Ricardo Escada a registar o mesmo local actualmente. A iniciativa é da Câmara Municipal de Constância, com participação dos serviços do Arquivo Municipal, do Posto de Turismo e de Ricardo Escada.