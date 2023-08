Festival Nacional de Folclore em Liteiros

O 33º Festival Nacional de Folclore vai decorrer em Liteiros, a 30 de Julho pelas 20h00, integrado nas Festas em Honra da Padroeira Nossa Senhora do Rosário. O evento é organizado pelo Rancho Folclórico Recreativo “Os Ceifeiros de Liteiros”, Torres Novas, e vai contar com a participação do Grupo Folclórico de São Lourenço de Alvelos (Barcelos), do Grupo de Folclore da Calheta, da Região Autónoma da Madeira, e do Rancho Folclórico do Bairro de Santarém – Graínho e Fontaínhas.

A chegada dos grupos a Liteiros acontece às 13h45, seguida do almoço de convívio às 14h00. A missa é às 17h00 e a tradicional procissão com os grupos trajados no cortejo realiza-se às 18h30. Às 19h45 decorre a sessão solene e a entrega de lembranças a anteceder o início do festival com as actuações a partir das 20h00.