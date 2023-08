“Florestas para o Futuro” em exposição na Biblioteca do Sardoal

A exposição “Florestas para o Futuro” está em exibição, até 25 de Agosto, na Biblioteca Municipal de Sardoal. A mostra foi concebida e realizada pela Rede de Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo em 2018 e esteve exposta em todo o território do Médio Tejo na Primavera de 2019 para homenagear as vítimas dos grandes incêndios de 2017 e proporcionar a reflexão. A mostra, que visa alertar consciências sobre os incêndios florestais, alterações climáticas e sustentabilidade ambiental, pode ser visitada nos dias úteis entre as 09h00 e as 12h30 e das 14h00 às 17h30.