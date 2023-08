Grupo Recreativo do Paraíso celebrou 50º aniversário

O Grupo Recreativo do Paraíso (GRP), do Bairro do Paraíso em Vila Franca de Xira, celebrou meio século de existência com uma festa de três dias que incluiu concertos, noite de fados e encontro de ranchos. Na última reunião de câmara o executivo deliberou, por unanimidade, isentar a associação do pagamento das taxas de emissão de licenças solicitadas pelo GRP, onde se incluem três licenças de ruído e duas licenças para a realização de espectáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e locais públicos ao ar livre. O valor total da isenção aprovada é de 87 euros. A associação, fundada a 10 de Junho de 1973 tem como objectivos a promoção cultural, recreativa e desportiva dos associados e da população em geral do Bairro do Paraíso em Vila Franca de Xira.