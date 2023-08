Nova comissão estreia-se nas festas do Granho

A Comissão de Festas do Granho 2023 está a organizar as Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima. Na aldeia concelho de Salvaterra de Magos não vai faltar animação de 28 a 31 de Julho, com espectáculos musicais, folclore, tasquinhas, sardinha assada, fogo de artifício, actividades infantis e iniciativas religiosas. Um dos pontos altos dos festejos ocorre no domingo, com a realização das cerimónias religiosas com missa e procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima a partir das 17h00.