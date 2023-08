Politécnico de Tomar recebeu seminário sobre Festa dos Tabuleiros

Instituto Politécnico de Tomar recebeu o seminário sobre o projecto “A Festa dos Tabuleiros, o Património Cultural e a Comunidade”, que visou contribuir para o estudo, melhoramento, inventariação e salvaguarda do maior certame do concelho.

O seminário “A Festa dos Tabuleiros, o Património Cultural e a Comunidade” (FesTab) realizou-se no Instituto Politécnico de Tomar, a 21 de Julho, e teve como objectivo reflectir e debater sobre a maior festa do concelho de Tomar. O projecto FesTab foi desenvolvido pelo Techn&Art (Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes), em parceria com a Câmara Municipal de Tomar e a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, e visa contribuir para o estudo, inventariação e salvaguarda da Festa, considerando o passado e valorizando a contemporaneidade como Património Cultural Imaterial. Todos os estudos do FesTab vão contribuir para servir de suporte ao dossiê que pretendem apresentar na candidatura de proposta da Festa dos Tabuleiros a Património da Humanidade à UNESCO.

O projecto tem como ponto de partida a identificação do que a festa reflecte em termos económicos e sociais e os aspectos a melhorar. Nesse sentido, a presidente do município, Anabela Freitas (PS), alertou para os desafios que se colocam à Festa dos Tabuleiros. Para a autarca é necessário manter a festa viva no intervalo em que se realiza, de quatro em quatro anos, de forma a torná-la num produto turístico, sendo que já estão a ser realizados trabalhos nesse âmbito como o Centro Interpretativo da Festa. Anabela Freitas considerou também que é preciso equacionar a mudança de horário da festa devido às alterações climáticas e diminuir a pegada ecológica da festa sem quebrar a tradição.

A abertura da sessão também contou com a presença do presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado, da representante do Techn&Art, Marta Dionísio, e da investigadora responsável e coordenadora do FesTab, Cláudia Pires da Silva. Durante o seminário foram dinamizadas três sessões: “Festa dos Tabuleiros e o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial”; “Património Cultural e a Comunidade”; “Salvaguarda e Divulgação”.