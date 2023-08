Programa de artes regressa a Azambuja com recital de poesia

“Artéria” arranca a 28 de Julho, na Igreja do Convento de Santa Maria das Virtudes, com um programa diversificado que engloba música, teatro, literatura, cinema e etnografia.

O Programa de Artes ao Vivo – Artéria está de volta às freguesias do concelho de Azambuja até Outubro para promover a arte através de uma programação diversificada, que passa pela música, teatro, literatura, cinema e etnografia. A programação arranca na sexta-feira, 28 de Julho, pelas 21h30, com um recital de poesia com o actor Paulo Pires e a harpista italiana Emanuela Nicoli, na Igreja do Convento de Santa Maria das Virtudes, na freguesia de Aveiras de Baixo.

Este recital, refere a Câmara de Azambuja, entidade organizadora do evento, será um “momento de rara e fresca beleza lírica e musical, com um depurado sentido estético”, no qual Paulo Pires irá declamar poemas de autores como Eugénio de Andrade, Natália Correia e Mário Cesariny, acompanhado pela musicalidade da harpa de Emanuela Nicoli. Todas as iniciativas desta programação são de entrada gratuita e não se efectuam reservas para estes eventos. O público ocupará os lugares disponíveis por ordem de chegada.