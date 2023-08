Coruche vai receber Campeonatos do Mundo de Pesca

O rio Sorraia será palco do Campeonato Mundial de Pesca em água doce para os escalões U15, U20 e U25. Doze países entram na competição desportiva.

Nos dias 5 e 6 de Agosto, a pista do Sorraia, em Coruche, recebe o mundial de pesca desportiva em água doce para jovens atletas dos escalões U15, U20 e U25. Doze países participantes, representados por 31 equipas, competirão por títulos individuais e colectivos.

Os preparativos para o evento começam já no dia 1 de Agosto com o sorteio dos números de box e o primeiro treino, de acordo com a grelha oficial da FIPSed (Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Eau Douce). A cerimónia de abertura e a apresentação das equipas estão agendadas para o dia 3 de Agosto no Parque do Sorraia.

Os capitães das 12 selecções - Alemanha, Croácia, Espanha, Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, França e Irlanda - reúnem-se pelas 16h00 de sexta-feira, 4 de Agosto, no pavilhão multiusos, logo após o treino oficial que antecede os dois dias de competição. Às 08h00 de dia 5 de Agosto é dado o primeiro sinal para o início da prova e, às 16h00, são publicados os resultados do dia, a que se segue nova reunião de capitães no multiusos. No domingo, dia 6 de Agosto e último dia de competição, o sorteio de pesqueiros realiza-se às 06h30. A prova é reiniciada às 08h00 e a publicação de resultados acontece novamente às 16h00, antecedendo o momento alto da cerimónia de entrega de prémios, às 19h00, e o jantar de encerramento no multiusos, às 20h00.

Carlos Baptista, presidente da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva (FPPD), sublinha que o rio Sorraia foi escolhido como local do evento devido à sua “rara beleza no Ribatejo”, sendo a escolha perfeita para sediar o “maior acontecimento mundial das referidas categorias e modalidade em 2023. Este evento acontece após o sucesso do 26º Campeonato da Europa de Pesca Desportiva em Água Doce, realizado em Coruche em Junho de 2022, que consagrou a selecção de Inglaterra como vencedora colectiva e teve dois talentosos pescadores portugueses no pódio individual.

O rio Sorraia é habitat de variadas espécies, nomeadamente barbos, bogas, carpas, tainhas e pimpões, tendo-se desenvolvido em toda a zona a pesca desportiva de rio. A riqueza piscícola afirma Coruche como local privilegiado para a prática da pesca desportiva, sendo considerada uma das melhores pistas naturais do mundo.