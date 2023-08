Luísa Burguette Cunha no mundial sub-19 de pentatlo moderno

A atleta Luísa Burguette Cunha, que compete pela Casa do Benfica em Abrantes, foi convocada para integrar a comitiva de três atletas que vão representar Portugal no campeonato do mundo de sub-19 de pentatlo moderno, que decorre em Istambul, na Turquia, de 25 a 30 de Julho. O pentatlo moderno compreende cinco modalidades diferentes: natação, esgrima, hipismo (concurso de saltos), tiro com pistola e corrida.