Municípios do Médio Tejo apostam na volta a Portugal em bicicleta como potencial turístico

Os presidentes de câmara dos 13 concelhos do Médio Tejo juntaram-se para realizar uma apresentação da passagem da 84ª Volta a Portugal Continente pela região.

A 84ª Volta a Portugal Continente vai passar nos 13 concelhos do Médio Tejo e os presidentes de câmara juntaram-se, a 20 de Julho, para apresentar, em conferência de imprensa, como vai decorrer a passagem do maior evento de ciclismo nacional. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo salientou que houve uma grande convergência por parte dos 13 municípios em apostar no acolhimento do evento. “Desde a primeira hora abraçámos este projecto que vai colocar a marca Médio Tejo durante três dias nos órgãos de comunicação nacionais e internacionais”, afirmou a também presidente da Câmara Municipal de Tomar, tendo referido que a acção insere-se na estratégia de promoção da marca Médio Tejo. “Somos muito mais do que património natural, cultural e religioso, temos também uma apetência para aquilo que são os novos produtos turísticos e para a atracção de pessoas para a prática desportiva”, vincou.

Joaquim Gomes, director da Volta a Portugal, apresentou em detalhe a passagem do evento pelos 13 concelhos e aproveitou para agradecer o facto de, em conjunto, terem “conseguido trazer para a região um evento de grande notoriedade e com grande impacto mediático e económico”. Joaquim Gomes reforçou que os municípios demonstraram uma “enorme coesão”, acrescentando que, no futuro, espera colocar a Volta a Portugal novamente no Médio Tejo.

Recorde-se que pelo Médio Tejo vão passar três etapas da Volta a Portugal: a 1ª Etapa, a 10 de Agosto, com presença em Ferreira do Zêzere, Tomar e termina em Ourém, pelas 17h15, na Praça D. Maria II, onde os ciclistas chegam à meta. A 2ª Etapa, a 11 de agosto, tem a partida simbólica anunciada para o Aquapolis Sul, em Abrantes, pelas 12h45, seguindo-se a passagem pelos concelhos de Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, a 5ª Etapa, a 14 de agosto, a partida simbólica acontece em Mação, na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, pelas 12h00, seguindo-se a passagem pelos concelhos de Sardoal, Vila de Rei e Sertã. Ainda na região, a 11 de Agosto, Vila Franca de Xira recebe a chegada da 3ª etapa da volta.