Ribatejanos em grande no Circuito Nacional de Teqball

O distrito de Santarém esteve representado por 23 atletas, 18 dos “Caixeiros” de Santarém e 5 do Teqball Abrantes, na 6ª etapa do Circuito Nacional de Teqball 2023, uma prova da Classe 10.000 que contou com 85 inscrições, para disputar quatro categorias. No total, os “Caixeiros” de Santarém conquistaram sete pódios no Quadro Principal e um pódio no Complementar, enquanto que o Teqball Abrantes subiu quatro vezes ao pódio no Quadro Complementar. Nesta etapa estiveram presentes os melhores jogadores do país e alguns internacionais, com destaque para os “Caixeiros” de Santarém que fizeram um “poker”, conquistando o primeiro lugar nas quatrocategorias.