VFX recebeu Campeonato Nacional de Tiro com Arco

Vila Franca de Xira foi o epicentro do tiro com arco em Portugal no domingo, 23 de Julho, com a realização da final round do Campeonato Nacional de Tiro com Arco. A prova teve lugar no campo de futebol do Cevadeiro e reuniu atletas de todo o país. As actividades começaram às 09h30 com as finais individuais e, pelas 14h00, teve início a competição por equipas. O Campeonato Nacional de Tiro com Arco abrangeu as divisões de Recurvo, Compound e Barebow, em diversos escalões da modalidade. A prova foi organizada pela Federação Portuguesa de Tiro com Arco com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira.