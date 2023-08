Casa da Cultura em Fazendas de Almeirim vai ser sede de associações

Os Ranchos Folclóricos Infantil e Velha Guarda, de Fazendas de Almeirim, vão passar a ficar sediados na Casa da Cultura, equipamento que pertence à Câmara Municipal de Almeirim. O presidente do município, Pedro Ribeiro, partilhou nas suas redes sociais as intervenções que estão a ser realizadas com vista a melhorar o espaço para acolher as colectividades que contam com várias dezenas de elementos e são das mais dinâmicas do concelho.