Curso superior de Produção Bioindustrial de Insectos na Escola Agrária de Santarém

InsectERA garante estágios e emprego aos futuros licenciados, em empresas do sector.

O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Produção Bioindustrial de Insectos, foi aprovado pelo Governo e irá funcionar na Escola Superior Agrária de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém, estando as candidaturas já abertas. A informação é dada pela InsectERA.

Com a aprovação daquele curso superior, Santarém torna-se indubitavelmente o cerne de um novo sector bioindustrial e é dado mais um importante passo para que os objectivos previstos na agenda mobilizadora InsectERA, que visa a criação efectiva de um novo sector bioindustrial em Portugal, possam ser atingidos, refere o documento.

No caso em concreto, trata-se de dinamizar a criação do Insect Training Network, rede de cursos superiores e de formações curtas liderada pela Egas Moniz School of Health and Science, no âmbito da agenda, e que deverá formar os quadros que irão integrar as empresas apoiadas por esta agenda do PRR.

Na nota de imprensa é também referido que os alunos do novo curso têm estágios assegurados nas empresas do sector que estão instaladas em Santarém e que os novos diplomados terão emprego garantido, dado que o sector irá gerar 100 novos postos de trabalho em Santarém até 2025.

Um dos maiores destaques do curso técnico superior na produção bioindustrial de insectos que nasce em Santarém é a sua ligação com o Entopreneur Center, um centro de empreendedorismo que nasce igualmente em Santarém e que é gerido em colaboração com a P-BIO no âmbito da agenda mobilizadora InsectERA.