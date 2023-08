Apoio para requalificação de fontes em Alcanhões

A Junta de Freguesia de Alcanhões vai receber um apoio de 55.884 euros da Câmara de Santarém para financiar as obras de requalificação da Fonte de Santa Marta, da Fonte do Povo e a Fonte Santo António. Esse subsídio possibilitou também a demolição e reconstrução do muro da entrada do cemitério de Alcanhões.