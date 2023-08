Apoio para requalificação do Jardim Público de Amiais de Baixo

A elaboração do projecto de execução para a ampliação e reabilitação do Jardim Público de Amiais de Baixo vai contar com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no montante de 2.675 euros. A atribuição do subsídio à Junta de Freguesia de Amiais de Baixo foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo camarário e possibilitou a aquisição das diversas prestações de serviços para a elaboração do projecto. O novo espaço dispõe de uma área de utilização recreativa, com equipamentos lúdicos para a prática de desporto, um parque infantil e espaços de lazer.