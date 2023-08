Coruche vai ter Raio-X temporário enquanto aguarda o novo

Vai ser colocado temporariamente um equipamento de Raio-X no Centro de Saúde de Coruche tendo em conta que o Ministério da Saúde ainda não forneceu o novo equipamento. Há largos meses que aquela unidade de saúde está sem Raio-X depois de uma avaria. O Raio-X de substituição não tem capacidade para realizar todos os exames uma vez que não é um equipamento recente.

Recorde-se que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu em reunião com os autarcas da região que o novo Raio-X seria colocado ao serviço dos utentes no final do mês de Julho. O presidente do município de Coruche, Francisco Oliveira, está convencido que o Governo só dará aval ao novo equipamento depois da câmara aceitar a transferência de competências delegadas pelo Governo na área da saúde. O autarca afirmou que está a ser feita pressão no sentido de o município aceitar o acordo.

Francisco Oliveira já tinha dito em Maio que só assinava o acordo depois de saber qual o estado dos equipamentos no Centro de Saúde de Coruche, o ponto de situação das próprias instalações e o montante a receber por conta dos trabalhadores que passam a ser responsabilidade directa da autarquia.