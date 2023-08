Dia dos Avós com aula de ginástica em VFX

Para assinalar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira vai oferecer uma aula de ginástica para os avós participarem com os netos. “Seniores com ritmo” é o mote para a iniciativa que decorre no dia 26 de Julho, pelas 10h00, no adro da junta de freguesia.