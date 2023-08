Idoso do Vale de Santarém encontrado morto uma semana depois de ter desaparecido

António Lobato Freixo foi encontrado sem vida na manhã de 23 de Julho em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo. O idoso de 96 anos foi um exemplo para o filho Francisco que quis homenagear o pai numa conversa com O MIRANTE.

António Lobato Freixo, de 96 anos, tinha desaparecido da casa onde morava com o filho e a nora há precisamente uma semana quando foi encontrado morto. O filho apercebeu-se do desaparecimento na tarde de domingo, 16 de Julho, e alertou as autoridades, tendo procurado desesperadamente pelo pai até de madrugada. O idoso sofria de demência e desapareceu diversas vezes da casa no Vale de Santarém, com os familiares a suspeitarem que tencionava voltar de comboio para a terra natal, Rosmaninhal, no concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, onde noutras vezes chegou a ser encontrado.

No domingo seguinte ao último desaparecimento, 23 de Julho, pouco depois das 10h00 e a menos de um quilómetro de casa, António Lobato foi encontrado sem vida numa zona florestal na freguesia de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, por populares que praticavam desporto. O oficial de relações públicas da GNR de Santarém garantiu a O MIRANTE que nenhuma hipótese está descartada. O filho que vivia com o idoso, Francisco Lobato, confessa a admiração que tem pelo pai, num tom que revela saudade: “Com a quarta classe e sem um braço conseguiu sustentar a família e os filhos, e tirou a carta aos 60 anos. É por isto que o admiro, pela história de sucesso perante todas as dificuldades”. O idoso ficou sem uma mão aos seis anos, quando brincava com uma bomba numa festa popular.

António Lobato foi para o Vale de Santarém com cerca de 20 anos e um dos primeiros trabalhos que teve foi como guarda na ponte D. Luís, em Santarém, quando o trânsito se fazia de forma alternada. Nos anos 60 montou uma cervejaria no Vale de Santarém e nos anos 70 no Cartaxo. Chegou a andar de casa em casa a vender camarão cozido na sua motorizada e a abrir uma oficina de motorizadas e bicicletas, que manteve até 2005. Outro dos seus trabalhos foi projectar filmes de terra em terra.