Javalis destroem culturas em Abrantes e passeiam-se pela cidade

Animais selvagens estão a tornar-se numa presença assídua na cidade de Abrantes e, nas áreas agrícolas, têm provocado prejuízos de milhares de euros. Autarcas estão preocupados com esta praga que tem vindo a aumentar nos últimos anos.

Os produtores de milho do concelho de Abrantes andam desesperados com a praga de javalis que lhes tem destruído as culturas e causado prejuízos de milhares de euros. Também na cidade e na União de Freguesias de Alvega e Concavada os animais têm sido avistados com frequência e surpreendido os condutores. A população de javalis tem aumentado nos últimos anos, estimando-se que haja em Portugal perto de 300 mil exemplares.

A sobrelotação destes animais é motivo de preocupação no concelho e foi tema na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes, levantado pelo vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas, que deu conta de uma vara de javalis que foi avistada, e se deixou filmar, na Avenida Santana Maia, junto ao hospital e também na zona do Retail Park. Considerando que “o problema está a aumentar”, o vereador perguntou o que está a ser feito para “resolver de vez esta situação que constitui um perigo para pessoas e viaturas”.

Também o presidente do município, Manuel Valamatos, se mostrou preocupado com a frequência com que estes animais são avistados não só em zonas urbanas como em freguesias rurais do concelho e fez saber que a Protecção Civil Municipal tem estado a acompanhar de perto o problema que é da competência do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

“Esta questão dos javalis é complexa e difícil de gerir”, afirmou o autarca socialista que sublinhou que os animais só podem ser caçados em zonas delimitadas e autorizadas para o efeito. Manuel Valamatos garantiu ainda que o ICNF, em articulação com associações de caçadores do concelho, tem vindo a procurar estratégias para mitigar a situação, que nalguns casos passam pela utilização de matilhas de cães para afugentar os animais. Nos últimos dias a Associação de Caça e Pesca de Alvega convocou publicamente uma batida ao javali para controlo de densidade, depois de um produtor de milho ter pedido auxílio para “minimizar danos”.

De acordo com o Plano Estratégico e de Acção do Javali, apresentado em Évora, em Maio deste ano, existe um “número anormalmente alto” de javalis que “é preciso reduzir para mitigar prejuízos na agricultura e a ocorrência de acidentes rodoviários”. Associação dos Produtores de Milho estima em mais de oito milhões de euros os prejuízos na última campanha e teme que as plantações deste ano sofram ainda mais estragos.