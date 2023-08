Linhas de água afectadas pelos incêndios em freguesias de Ourém vão ser requalificadas

Investimento na requalificação das linhas de água em Freixianda, Urqueira e Espite vai rondar os 730 mil euros.

A Câmara Municipal de Ourém pretende requalificar as linhas de água afectadas pelos incêndios ocorridos no Verão de 2022 na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e nas freguesias de Urqueira e Espite. O projecto elaborado pelos serviços municipais define as linhas de orientação e as medidas a tomar para a reabilitação e conservação das linhas de água, mas também para a necessária valorização do seu leito. Após análise e validação das diferentes entidades com competências na matéria, os trabalhos a realizar incidem no corte e remoção de material arbóreo e arbustivo, contenção de vegetação infestante, assim como a estabilização das margens e a reposição da galeria ripícola.

A proposta de intervenção foi estruturada em lotes e tem dois objetivos fundamentais: garantir o escoamento das linhas de água e minimizar a erosão e o arrastamento dos solos. “Deste modo será possível promover o potencial ecológico das linhas de água, recuperar a galeria ribeirinha e a funcionalidade dos seus sistemas naturais e melhorar o escoamento da rede hidrográfica, contribuindo para a redução do risco de inundação”, refere o município em comunicado.

O concurso público recentemente aprovado define um prazo de execução para a realização dos trabalhos de seis meses e representa um valor global de investimento de cerca de 730 mil euros.