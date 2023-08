“Open Day” do curso de técnico de gestão equina da Golegã

No próximo sábado, 29 de Julho, vai decorrer o “Open Day” do Curso Técnico de Gestão Equina que vai ser leccionado no Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho no início do ano lectivo de 2023/2024. O município da Golegã e a direcção do agrupamento de escolas pretendem proporcionar aos novos alunos, encarregados de educação, e a todos os que tiverem interesse, a oportunidade de conhecer e visitar as instalações onde será leccionado o curso, tal como realizar as provas de admissão aos alunos já matriculados.