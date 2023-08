Recolha de sangue na sede do Vitória de Santarém

A sede do Vitória de Santarém, junto às piscinas municipais do Sacapeito, em Santarém, vai receber uma dádiva de sangue na sexta-feira, 28 de Julho, das 15h00 às 19h30. A campanha é organizada pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes e conta com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.