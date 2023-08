Requalificação da Escola Artur Gonçalves em Torres Novas é urgente

Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses assinaram um acordo que prevê um investimento de dois mil milhões de euros na reabilitação de 451 escolas. Uma das mais urgentes é a Artur Gonçalves.

O Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses assinaram na sexta-feira, 21 de Julho, um acordo para financiamento a 100% da reabilitação de 451 escolas até 2033. A Escola Básica 2/3 ciclos com Ensino Secundário Artur Gonçalves, em Torres Novas, é vista como prioridade devido ao seu carácter urgente e falta de condições adequadas para o ensino. Pedro Ferreira, presidente do município, marcou presença na iniciativa, que se realizou no Palácio da Foz, em Lisboa.

A lista das 451 escolas a precisar de obras está organizada por três níveis, sendo eles, prioritário, urgente, onde encontra a Escola Artur Gonçalves, e muito urgente. Para estas intervenções está previsto um investimento de cerca de dois mil milhões de euros: 450 milhões de euros através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 100 milhões do Portugal 2030, bem como algumas verbas ainda disponíveis do Portugal 2020. O município de Torres Novas tem em curso a execução do estudo prévio e projecto de execução para reabilitação da Escola Artur Gonçalves, que prevê um investimento total estimado de cerca de oito milhões de euros.

A abertura de candidaturas deverá ocorrer durante 2024. Este é um dos maiores programas de modernização, requalificação e reabilitação de escolas e resulta da transferência de competências para os municípios, no âmbito da descentralização em curso. A cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro António Costa, e ainda dos ministros Mariana Vieira da Silva (Presidência), Fernando Medina (Finanças), João Costa (Educação) e Ana Abrunhosa (Coesão Territorial).