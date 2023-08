Sardoal faz tapete de flores para a Jornada Mundial da Juventude

Cerca de quarenta cidadãos do Sardoal vão elaborar um tapete de flores na noite de 2 para 3 de Agosto, na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII), em Lisboa, onde vai acontecer a cerimónia de acolhimento ao Papa Francisco, a 3 de Agosto. A iniciativa surgiu a convite da organização da Jornada Mundial da Juventude, através da Paróquia do Sardoal.

A Câmara do Sardoal vai levar cerca de 40 munícipes que, habitualmente, fazem os tapetes na Semana Santa para as capelas e igrejas da vila. O tapete vai ter aproximadamente 75 metros quadrados. A Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e Loures 2023 vai realizar-se entre 1 e 6 de Agosto, sendo esperados quase 400 mil peregrinos. O encontro de jovens de todo o mundo tem sido um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.