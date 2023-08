Tomar assina protocolo com Associação de Jardins Escolas João de Deus

Protocolo vai permitir a realização de candidaturas com vista a aumentar a oferta de valência de creche no concelho de Tomar.

A Câmara Municipal de Tomar assinou, num momento simbólico realizado no edifício dos Paços do Concelho, o contrato de comodato com a Associação de Jardins Escolas João de Deus, referente aos edifícios propriedade do município que são utilizados como equipamentos escolares pela associação, mas cuja cedência não estava protocolada oficialmente. Com a realização do acto oficial, a Associação de Jardins Escolas João de Deus vai poder candidatar-se à realização de obras com vista a criar oferta da valência de creche, que aumentará a capacidade de resposta no concelho para as crianças com menos de três anos de idade.