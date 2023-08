Tomar recebe cinco desfibrilhadores automáticos

Tomar tem cinco desfibrilhadores automáticos externos para assistir vítimas que entrem em paragem cardiorrespiratória.

A Câmara Municipal de Tomar avançou com a instalação de desfibrilhadores automáticos externos (DAE) em cinco locais públicos. Os equipamentos foram instalados nos Paços do Concelho, no Pavilhão Municipal de Tomar, na FAI, nas piscinas e em associações, sendo que a primeira será em Carvalhos de Figueiredo, segundo anunciou a presidente da câmara, Anabela Freitas, na reunião de executivo, a 24 de Julho. Os DAE’s estão certificados pelo INEM e as equipas estão formadas para a utilização dos equipamentos. A presidente acrescentar que está a ser feito um levantamento de mais locais para a instalação dos equipamentos na Câmara Municipal de Tomar e em associações que tenham elevada afluência de público pelas actividades que efectuam. O desfibrilhador automático externo é um equipamento para utilizar em caso de paragem cardiorrespiratória. O processo é simples e o operador apenas precisa de tocar no botão e seguir as instruções. O objectivo é que vidas sejam salvas quando não há profissionais de saúde por perto.