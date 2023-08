Abertas candidaturas para Prémio Maria Lamas 2024

Investigador vencedor do prémio receberá três mil euros da Câmara de Torres Novas. Candidaturas podem ser submetidas até ao último dia do ano.

Investigadores portugueses e estrangeiros já podem candidatar trabalhos que insidiam sobre a mulher, género e igualdade ao Prémio Maria Lamas 2024, uma iniciativa da Câmara de Torres Novas para evocar a figura da jornalista, escritora e activista que lutou pelos direitos das mulheres. De periodicidade bienal, o prémio tem valor pecuniário de três mil euros e pretende ainda “contribuir para o desenvolvimento do conhecimento numa perspectiva de transversalidade e pluralidade e reconhecer estudos académicos e científicos realizados em Portugal, produzidos por autores portugueses ou estrangeiros”, refere o município.

Podem ser submetidos a concurso, até 31 de Dezembro, trabalhos realizados no âmbito de doutoramentos e pós-doutoramentos, desde que academicamente validados, bem como outros realizados no âmbito de programas ou linhas de investigação de centros de investigação científica credenciados ou tutelados por universidades e institutos universitários, durante os anos de 2022 e 2023.