Coral Ares Novos celebra 25 anos com espectáculo de ópera

A Associação Coral Ares Novos (ACAN) vai celebrar o seu 25º aniversário com uma gala de ópera no dia 23 de Setembro. O município de Vila Franca de Xira vai responder ao pedido da associação e apoiar a iniciativa com dois mil euros, através de protocolo a assinar entre as duas partes que foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara. A ACAN, recorde-se, tem sido uma força impulsionadora da cena cultural do concelho de Vila Franca de Xira desde a sua fundação, com um forte compromisso com a promoção da música coral.