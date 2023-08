Novo skate parque inaugurado em Santarém

Espaço para a prática do skate está instalado no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade e custou 75 mil euros.

Santarém conta com um novo skate parque desde sábado, 12 de Agosto, data em que se assinalou o Dia Internacional da Juventude. A estrutura para desportos radicais está instalada no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, e foi experimentada por diversos praticantes da modalidade no dia de estreia.

Trata-se de um investimento da Câmara Municipal de Santarém na ordem dos 75 mil euros, adjudicado ao empresário da cidade Artur Casaca, homem há muitos anos ligado ao mundo dos desportos radicais e promoção de eventos. O skate parque está instalado nas imediações da Casa do Campino, junto a um mural de Camilo representando a conquista de Santarém aos mouros.

Artur Casaca disse a O MIRANTE que o custo do novo skate parque, que foi objecto de algumas críticas, se deve à qualidade dos materiais utilizados, nomeadamente madeira nódica e tubo galvanizado grosso, que são caros. “Isto é material que tem que aguentar”, justifica. Actualmente o número de praticantes de skate em Santarém não é muito significativo, andará pelos 15, mas o empresário acredita que com este novo espaço, mais central, a adesão à modalidade vai aumentar. Santarém, recorde-se, tem outro espaço destinado à prática do skate, junto ao jardim de Vale de Estacas.