Ourém aprova protocolos de cooperação com várias associações

Município de Ourém vai atribuir mais de 200 mil euros para apoiar financeiramente seis associações do concelho na promoção das suas actividades.

A última reunião do executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou um conjunto alargado de protocolos com o tecido associativo concelhio, nas vertentes desportiva e cultural, para financiar as actividades regulares das instituições.

Com a Associação Recreativa e Cultural Atouguiense o município vai atribuir um apoio financeiro até ao montante de 50 mil euros que visa financiar os encargos decorrentes das obras de melhoramentos na sede da associação, espaços exteriores e ringue. O protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias implica um financiamento até ao montante de 104.965 euros, que visa financiar os encargos relacionados com as “obras na Capela de São Bernardo em Outeiro das Matas”.

A Associação Desportiva e Cultural “Lírios do Campo” vai receber até cerca de 36 mil euros no âmbito da substituição de cobertura do edifício sede. O município vai ajudar a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida na aquisição de uma viatura eléctrica atribuindo um apoio até cerca de 3,7 mil euros. A autarquia vai ainda suportar, durante 12 meses, as despesas relacionadas com o salário da técnica especializada em psicologia clínica, deslocações, limpeza e despesas de funcionamento, do projecto de inovação social “Ombro Amigo” da associação. O protocolo prevê a atribuição de um apoio financeiro até ao montante de 24 mil euros.

A Ourearte – Escola de Música e Artes de Ourém vai receber nove mil euros para os encargos decorrentes da inscrição de nove alunos no ensino articulado do 1.º grau para o ano lectivo de 2023/2024. Por último, ao Grupo Desportivo e Cultural de Seiça vai ser atribuido um apoio financeiro até ao montante de cinco mil euros para ajudar nas despesas de deslocação, para jogadores e equipa técnica da equipa sénior da associação, no âmbito da participação no Mundial de Futebol Amador, que decorrerá em Remini, em Itália, entre 4 e 10 de Setembro de 2023.