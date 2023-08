PCP alerta para 700 utentes sem médico de família na Golegã

Partido diz que, não tendo responsabilidade directa, município da Golegã deve exigir ao Governo medidas para colmatar falta de médicos no concelho.

No concelho da Golegã há aproximadamente 700 utentes sem médico de família atribuído representando um impacto tremendo nos utentes e seus familiares. Uma situação que poderá agravar com o avançar da idade de diversos médicos que poderão nos próximos tempos aposentarem-se. As afirmações são da comissão política da Golegã do Partido Comunista Português, acrescentando que “é fundamental lembrar que a saúde não deve ser encarada como uma responsabilidade directa do município, mas sim uma responsabilidade do Estado que deve assegurar profissionais de saúde necessários para garantir que todos os utentes do concelho possam ter atribuído um médico de família e consequentemente acesso aos cuidados de saúde”.

Através de comunicado, o partido afirma que o município “deve assumir o seu papel institucional enquanto representante dos munícipes e exigir ao Governo que resolva este problema que atinge de forma dramática centenas de utentes do concelho”.