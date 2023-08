Abrantes traça novo plano para travar praga de javalis

Município espera conseguir autorização para que sejam feitas caçadas excepcionais em zonas urbanas, com medidas de protecção e acompanhamento das autoridades. Javalis são praga crescente no concelho de Abrantes, nomeadamente no perímetro urbano.

A Câmara de Abrantes não desiste de tentar travar o aumento da população de javalis no concelho e avança com uma nova medida, que espera que seja aceite pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), para a correcção da densidade em áreas urbanas e que poderá ter que levar ao encerramento provisório de ruas na cidade. Isto porque, explicou na última reunião do executivo camarário o presidente do município, Manuel Valamatos, há presença assídua de javalis em “terrenos onde não se pode caçar”, o que obriga a um cuidado e autorização muito específica.

“Com a associação de caçadores, que nos está a ajudar imenso, a protecção civil e a PSP iremos tentar encontrar uma estratégia. Como devem calcular estamos a falar de zonas urbanas, é preciso cuidado, é altamente complexo. Tem que ser uma estratégia concertada com as autoridades e teremos, porventura, que encerrar vias ao trânsito e às pessoas”, afirmou, acrescentando que algumas das zonas em causa são junto ao Hospital de Abrantes e Calçada de São José.

Depois de no final de 2022 ter reunido com o ICNF, autoridades locais e associação de caçadores, a Câmara de Abrantes efectuou agora um pedido de correcção de densidade na plataforma Rubus, do ICNF, acompanhado de um ofício a esta entidade que, explicou Manuel Valamatos, tem dado autorizações para correcção de densidade em zonas de caça. O problema, notou, é que muitas das zonas no concelho onde a presença de javalis se faz sentir em grande escala não são reserva de caça.

O presidente do município sublinhou ainda que há necessidade de intervir em terrenos públicos, mas também em terrenos do domínio privado e que, neste último caso, o pedido para correcção na plataforma do ICNF tem que ser efectuado pelos proprietários dos terrenos. Nesse sentido, acrescentou, “o município irá junto de cada um tentar encontrar a estratégia” para poder haver acção nessas zonas.

Além de preocupar os produtores de milho e agricultores em geral, os javalis têm sido vistos com alguma frequência em áreas urbanas do concelho de Abrantes, visitas que preocupam e que podem originar acidentes rodoviários. Devido ao aumento da população desta espécie a caça foi autorizada, em zonas próprias, todas as noites até Setembro.