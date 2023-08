Alpiarça agradece esforço dos voluntários na JMJ

O município de Alpiarça agradeceu, através de um comunicado, ao Comité Organizador Paroquial (COP) de Alpiarça e a toda a comunidade, pela “dedicação incansável, empenho e inabalável espírito de cooperação durante as Jornada Mundial da Juventude (JMJ)”. No evento, que decorreu de 1 a 6 de Agosto na cidade de Lisboa, participaram nove chefes de equipa e cerca de quatro dezenas de voluntários da COP Alpiarça, assim como das famílias de acolhimento, associações, instituições, parceiros locais e habitantes do concelho. Alpiarça recebeu ainda quatro grupos vindos da Polónia, totalizando 321 peregrinos, durante um evento de significado universal e que mexeu com a economia de vários territórios.