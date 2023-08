Apanhados em flagrante a assaltar restaurante

A PSP de Santarém deteve, em flagrante delito, na madrugada de 14 de Agosto, um homem de 52 anos e um rapaz de 16 anos pelo crime de furto qualificado num restaurante dessa cidade. Segundo informa o Comando Distrital de Santarém da PSP, o alerta foi dado cerca das 02h00 pelo proprietário do estabelecimento comercial. Os larápios foram surpreendidos pelos agentes no interior do estabelecimento tendo-lhes sido apreendidos 245 euros em dinheiro e um alicate de corte de ferro. Os detidos foram constituídos arguidos e presentes a tribunal nessa mesma manhã sendo-lhes aplicada a medida de coacção de apresentações periódicas às autoridades.