Auditoria deixou Tramagal sem posto de Correios

CTT encerrou o posto dos Correios que funcionava na sede da Associação de Dadores de Sangue em Tramagal. O fecho apanhou de surpresa a população e autarcas. Junta de freguesia estuda possibilidade de acolher o serviço nas suas instalações.

O posto dos Correios que funcionava na sede da Associação Humanitária de Dadores de Sangue em Tramagal, no concelho de Abrantes, foi encerrado na quinta-feira, 10 de Agosto, depois de ter sido realizada uma auditoria, referem os CTT a O MIRANTE, acrescentando que não comentam as conclusões da mesma.

“Estas auditorias fazem parte das obrigações que os CTT têm para garantir o bom funcionamento dos serviços estando as mesmas consignadas nos contratos formalizados entre os CTT e os seus parceiros”, explica a empresa, adiantando que estão “empenhados, com a maior brevidade possível, em encontrar a solução alternativa para continuar a prestar os melhores serviços à população da freguesia de Tramagal”. Neste momento, os clientes estão a ser encaminhados para a Loja CTT de Abrantes.

O encerramento do posto, que servia cerca de três mil pessoas, apanhou a população e autarcas desprevenidos. Sobre o assunto, a Junta de Freguesia de Tramagal afirmou estar “a trabalhar para encontrar solução para este grave problema e minimizar os transtornos que se prevêem ocorrer até à reposição dos serviços”. Nesse sentido foi agendada uma assembleia de freguesia extraordinária para quinta-feira, 17 de Agosto, com um ponto único na ordem de trabalhos: a análise do encerramento do posto e deliberação “sobre a possibilidade de instalação dos serviços de correio na sede da freguesia”.

Além da junta de freguesia, também o PS de Tramagal lamentou publicamente o encerramento do posto dos Correios “sem aviso prévio à população” e apelou a que “se encontre de forma célere uma resposta dos serviços para a comunidade tramagalense”. Como solução os socialistas sugeriram que o posto seja disponibilizado na junta de freguesia.