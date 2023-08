Caução reduzida a promotor de urbanização na Póvoa de Santa Iria

O município de Vila Franca de Xira deliberou por unanimidade reduzir em dois milhões de euros a caução que havia sido garantida pela empresa TD Via Sociedade Imobiliária, promotora de uma nova urbanização na Póvoa de Santa Iria, por já ter recepcionado os espaços públicos. A proposta explica que as obras na fase 1 dos espaços públicos da Urbanização Marinhas do Mulato e Telhal, em particular a Avenida das Salinas, estão concluídas e em condições de serem recebidas provisoriamente pela câmara, o que permitiu uma redução significativa na caução inicialmente estabelecida pelo município, de dois milhões e 902 mil euros para 815 mil euros.

A iniciativa para a redução da caução surgiu após o promotor apresentar um pedido de vistoria em Outubro de 2022 solicitando a recepção provisória das obras de urbanização da Fase 1. O pedido, segundo a proposta a que O MIRANTE teve acesso, baseou-se numa segunda alteração ao alvará de loteamento que modificou o planeamento original de quatro fases para um faseamento da obra em três etapas. Esse ajuste permitiu a conclusão das infraestruturas eléctricas, gás, sinalização horizontal e vertical, bem como a iluminação pública da avenida.