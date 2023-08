Centro de Saúde do Cartaxo passa a ser Unidade de Saúde Familiar Modelo B

O Modelo B das USF é considerado mais favorável à atracção e fixação de médicos

O Centro de Saúde do Cartaxo passou a ser uma Unidade de Saúde Familiar (USF) de Modelo B como era intenção do executivo municipal. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), considera que a mudança consolida a valorização dos cuidados de saúde primários e abre caminho a uma melhor resposta às necessidades em saúde dos residentes no concelho. O despacho do Ministério da Saúde que aprova a mudança foi publicado em Diário da República, no dia 9 de Agosto.

As USF de Modelo B procuram assegurar melhores cuidados de saúde à população e tornam-se uma mais-valia no que respeita à atracção e fixação de médicos com vista a um maior compromisso e foco nos resultados em saúde de forma a garantir a estabilidade necessária aos utentes. As USF são formadas por pequenas equipas de profissionais, que reúnem médicos, enfermeiros e secretários clínicos, que contratualizam com os respectivos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) a assistência a uma determinada população. O objectivo é prestar uma melhor resposta à população e assegurar um maior número de utentes com médico de família.

João Heitor defende que o processo que possibilitou esta mudança vai beneficiar não só todos os munícipes do concelho mas também os profissionais de saúde que aqui trabalham e dedicam a sua vida ao bem-estar e saúde da população.