Detida por tráfico em Alpiarça

Durante uma acção de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade os militares da Guarda detectaram a presença de um veículo suspeito na via pública tendo procedido à sua abordagem e fiscalização. Os guardas sentiram um forte odor a produto estupefaciente, pelo que realizaram quatro revistas pessoais de segurança que permitiram constatar que um dos ocupantes do veículo estava na posse de droga.

Foi ainda efectuada uma busca ao veículo tendo a acção resultado na apreensão do seguinte material: 17,82 doses de haxixe; 1.280 euros em dinheiro; dois trituradores de estupefaciente; diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente. A detida foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Ministério Público.