Dois guardas e passageiro de carro em contramão sofrem escoriações

Dois militares da GNR de Santarém e um passageiro de uma viatura detectada a circular em contramão na cidade receberam assistência hospitalar devido a escoriações ocorridas durante a tentativa de detenção do suspeito. Os ferimentos ligeiros aconteceram quando os militares tentaram deter o homem, de 33 anos de idade, por já ter injuriado e ameaçado a patrulha.

Os militares da GNR tinham saído do posto para uma acção de patrulhamento fora da cidade, que é policiada pela PSP, quando se depararam com um carro em contramão na Rua Comandante José Carvalho, entre a rotunda do Parisal (zona de Vale de Estacas) e a estação ferroviária. Os guardas mandaram parar a viatura e abordaram o condutor tendo o passageiro começado a reagir mal à abordagem da GNR.

Segundo o comando territorial de Santarém o passageiro, que foi detido na altura, vai aguardar o desenvolvimento do inquérito criminal com a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência. A situação ocorreu na quarta-feira, dia 9, por volta das 23h00.