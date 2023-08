Entra aos pontapés nas urgências e parte telefone do Hospital de Tomar

Homem foi identificado pela Polícia por ter pontapeado a porta de acesso às urgências, partido um telefone público e ameaçado o segurança.

Um homem foi identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) depois de ter entrado no Serviço de Urgência do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, a pontapear a porta de acesso e a ameaçar o segurança que prestava serviço naquela unidade hospitalar na madrugada de segunda-feira, 14 de Agosto, confirmou a O MIRANTE o comissário da PSP de Santarém, João Silva. De acordo com a mesma fonte, o indivíduo chegou ao hospital pelas 03h20 apresentando um ferimento num dos braços. Após a triagem “foi visto por um médico que decidiu que deveria ser feito um raio-x” mas o utente, explica o comissário da PSP, entendeu que não o deveria fazer. Isto, explica, já depois de ter provocado desacatos com o segurança e de ter partido o telefone público que se encontra instalado naquele piso do hospital. Estando o indivíduo identificado, cabe agora ao Hospital Nossa Senhora da Graça, que integra o Centro Hospitalar do Médio Tejo, decidir se avança com uma queixa contra o indivíduo por danos contra o património e/ou por crime de injúrias, pelas ofensas verbais ao segurança.