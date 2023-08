Entroncamento aprova apoios de 80 mil euros na Educação

O município do Entroncamento anunciou apoios na ordem dos 80 mil euros no sector da educação, com subsídios de material escolar e atribuição gratuita de livros de fichas a todos os alunos do 1º ciclo da rede pública, entre outros. Em comunicado, a Câmara do Entroncamento refere ter aprovado o subsídio para material escolar, para o ano lectivo 2023/2024, a todos os alunos do primeiro ciclo integrados no primeiro e segundo escalões do abono de família, o subsídio para os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo para visitas de estudo e ainda apoio complementar de material didáctico e lúdico para a componente lectiva do ensino pré-escolar e para as bibliotecas escolares.

Na mesma nota, pode ler-se que foi ainda aprovada a “atribuição gratuita de livros de fichas a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública e a comparticipação de 27 euros por aluno do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, secundário e profissional, para despesas de material escolar”, num encargo global de 82 mil euros, indica a autarquia. O executivo aprovou ainda a abertura do processo de atribuição de bolsas de estudo no âmbito do ensino superior cuja abertura das candidaturas será divulgada oportunamente no ‘site’ oficial do município, onde está disponível o regulamento para a sua atribuição.