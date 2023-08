Hospital de Santarém realiza encontro sobre prevenção do cancro da mama

“Prevenir é Vencer” é o mote da iniciativa promovida pela Unidade de Senologia do HDS agendada para 28 de Outubro.

A Unidade de Senologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS) vai realizar, no dia 28 de Outubro, um encontro dirigido a profissionais de saúde dessa unidade, utentes e seus familiares e ao público em geral, que tem como tema “Prevenir é Vencer”. A iniciativa, no âmbito do mês dedicado à prevenção do cancro da mama, está agendada para as 15h00 e tem lugar no auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém.

A coordenadora da Unidade de Senologia do HDS, Madalena Nogueira, explica que os objectivos deste encontro são “sensibilizar a sociedade para a prevenção e para o diagnóstico precoce do cancro da mama, a partilha de vivências de convidadas que tiveram cancro da mama e evidenciar o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde da unidade”. A inscrição é gratuita mas obrigatória, devendo ser feita até dia 23 de Outubro através do link https://forms.hds.min-saude.pt/form/PREVENIR_PARA_VENCER.