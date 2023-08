Livro sobre Riachos apresentado em ano de centenário da freguesia

“Riachos, a freguesia no seu centenário” é o título do livro da autoria de David Garcia que vai ser apresentado no Museu Agrícola de Riachos, na quinta-feira, 24 de Agosto, pelas 21h30, no âmbito das comemorações dos 100 anos daquela freguesia. A edição é da Câmara Municipal de Torres Novas.

David Garcia, natural e residente em Riachos, descreve em livro a freguesia, 100 anos depois da sua criação. Quantas pessoas habitam em Riachos, que tipo de associações existem, que festividades se continuam a realizar, quais os nomes das ruas e muitas outras curiosidades e factos. O livro compila ainda várias fotografias que vão ajudar o leitor a completar, visualmente, o retrato da vila e das gentes de Riachos nos dias de hoje.

David Pereira Garcia nasceu a 7 de Outubro de 1981 na freguesia de Riachos, onde ainda vive. É casado e tem um filho. Licenciado em Gestão, pelo Instituto Politécnico de Tomar, fez parte do conselho pedagógico da Escola Superior de Gestão de Tomar e exerceu funções de gestão financeira e administrativa, durante 16 anos, no Centro Social Paroquial de Santo António de Riachos. Desde 2021 trabalha na área da gestão, numa empresa familiar de construção civil. Desde muito novo que David Garcia está ligado aos movimentos da Paróquia de Riachos, bem como às associações e colectividades locais. É eleito da Assembleia de Freguesia de Riachos desde 2009 e assume a presidência deste órgão desde 2015.