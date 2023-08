População de Azinhaga quer mais uma caixa Multibanco

PCP da Golegã diz que um abaixo assinado com 350 assinaturas defende a implementação de mais uma caixa Multibanco na freguesia da Azinhaga.

A concelhia da Golegã do Partido Comunista Português diz que a população da Azinhaga quer mais uma caixa Multibanco na freguesia. Segundo o partido, os habitantes exprimiram a sua vontade através de um abaixo-assinado que reuniu perto de 350 assinaturas tendo a assembleia aprovado uma moção por unanimidade a exigir ao presidente da junta e presidente da câmara municipal que, até Outubro de 2023, desenvolvam esforços concretos junto de outras entidades e criem condições para a existência de mais uma caixa Multibanco na freguesia.

“Continuamos a reforçar que a necessidade de mais um Multibanco na freguesia é determinante pois as transacções em dinheiro continuam a ser a principal forma de compra e venda de produtos e serviços. Os bancos, na sua sede de lucro, continuam a praticar custos que tornam incomportável para a maioria dos estabelecimentos ter um terminal de pagamento electrónico. A população da Azinhaga vê-se de forma frequente sem acesso a levantamentos (…) devido à única caixa existente na freguesia estar frequentemente sem dinheiro ou com avarias”, lê-se em nota de imprensa.

“Com uma população envelhecida e uma fraca rede de transportes públicos, uma parte significativa dos fregueses têm dificuldade em deslocar-se a freguesias vizinhas para aceder ao terminal Multibanco mais próximo”, acrescenta o comunicado.