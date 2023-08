Raízes de árvore rebentaram com conduta no Cartaxo

As raízes de uma árvore plantada no mesmo local que uma conduta, no Cartaxo, levaram ao seu rebentamento. A árvore teve de ser abatida para se proceder aos trabalhos.

A conduta que garante o fornecimento de água ao Mercado Municipal do Cartaxo, CTT e casas-de-banho públicas rebentou com as raízes de uma árvore plantada no mesmo sítio. Os Bombeiros Municipais do Cartaxo foram obrigados a abater um plátano com mais de três décadas de existência na manhã de quarta-feira, 9 de Agosto, para se proceder aos trabalhos. Os CTT e casas-de-banho públicas estiveram sem água durante cinco dias e foi encontrada uma solução para o Mercado Municipal do Cartaxo através do sistema de rega. Nos dias posteriores ao rebentamento da conduta estiveram a ser estudadas com a Cartágua, empresa responsável pela gestão e exploração dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de recolha de efluentes do concelho do Cartaxo, soluções para a árvore não ser abatida, mas tal não foi possível.