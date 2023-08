Reclamadas obras na Estrada da Azinhaga do Lagar

É urgente uma requalificação de fundo na Estrada da Azinhaga do Lagar, em São João dos Montes, uma via importante para a população da Quinta do Álamo e que também serve como ligação à Escola Básica 2,3 Soeiro Pereira Gomes. O alerta foi deixado em reunião de câmara de Vila Franca de Xira pelos vereadores da CDU, que alertam para a existência de cada vez mais abatimentos no piso gerando inquietações relacionadas com a segurança rodoviária e o fluxo de tráfego na área.

A situação, critica a CDU, tem causado um verdadeiro desafio para os condutores uma vez que múltiplas tampas de saneamento encontram-se mais altas do que o nível do alcatrão, o que força a frequentes desvios e cria constrangimentos significativos à circulação. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, explicou em reunião de câmara que a autarquia está empenhada em resolver problemas na mobilidade do concelho e que a estrada da Azinhaga do Lagar é uma das que está no horizonte para ser intervencionada.