Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria organiza no dia 19 de Agosto, entre as 15h00 e as 19h30, a segunda colheita de sangue do mês de Agosto. A iniciativa tem lugar na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI. Segundo a associação, a primeira colheita, realizada no dia 5, ultrapassou todas as expectativas, tendo havido registo de 52 dadores inscritos, 42 unidades de sangue recolhidas e a presença de 10 pessoas a dar sangue pela primeira vez.