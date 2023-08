Rede viária da freguesia de Seiça vai ser reabilitada

A Câmara Municipal de Ourém aprovou em reunião de executivo o programa de procedimento relativo à reabilitação da rede viária do concelho, que implica a pavimentação de diversas ruas na freguesia de Seiça. O pacote de intervenções visa a beneficiação dos pisos com saneamento de áreas degradadas, pavimentação das faixas de rodagem e melhoria das condições de drenagem, com criação de valetas de betão e limpeza e desobstrução de aquedutos, realinhamento de muros e sinalização horizontal e vertical e implantação de marcações horizontais, com renovação e criação de sinalização vertical.